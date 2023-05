📷 Arnaud De Lie tijdens de revalidatie: "Proberen de benen te doen draaien"

Arnaud De Lie heeft voor het eerst sinds zijn operatie terug op de fiets gezeten. Al was het zeker niet intensief.

Na zijn zware val in de Vierdaagse van Duinkerke hield Arnaud De Lie er een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong aan over. Enkele dagen later werd hij in Herentals geopereerd.

Ondertussen zit De Lie weer thuis in Lescheret waar hij verder revalideert. Daar werkte hij een 1e trainingsritje af. Al was het heel kort en zeker niet intensief. Hij legde 10 km op een half uur af. Goed voor 20 km per uur. Zeker geen tempo om naar huis te schrijven. "Proberen om de benen te doen draaien", schreef hij erbij.

Het is duidelijk dat De Lie nog serieus moet herstellen na zijn val in Duinkerke. Later zal De Lie meer info over zijn verdere revalidatie geven en wanneer hij opnieuw zou hervatten. Mogelijk rijdt hij eind juli de Tour de Wallonie.