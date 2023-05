'Een nieuwe ploeg biedt onderdak aan de renner die een kat doodschoot'

Antonio Tiberi maakt het seizoen bij Bahrain Victorious vol. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport.

In de zomer van 2022 had Tiberi een kat doodgeschoten. Een week eerder had hij een luchtgeweer gekocht en hij wou die testen. Daarvoor mikte hij op een rondlopende kat die in het hoofd werd geraakt. Minister Federico Pedini Amati, die alles zag gebeuren, vond de kat en belde meteen de politie. Achteraf bekende Tiberi de feiten.

Tiberi kreeg destijds een boete en Trek-Segafredo, zijn toenmalige ploeg, veroordeelde die daad. Zelf schorste het hem voor 20 dagen. Ook ging zijn loon in die periode naar een organisatie voor dierenwelzijn.

Half april gingen Tiberi en Trek-Segafredo dan toch uit elkaar. In onderling overleg stopte de samenwerking meteen. Volgens La Gazzetta dello Sport zal Tiberi tot het einde van het seizoen bhij Bahrain-Victorious rijden. Hij zou al in de Ronde van Zwitserland (11-18 juni) voor zijn nieuwe team rijden.