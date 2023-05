Slokop Demi Vollering voegt nog een 'thuisrace' aan haar programma toe

Demi Vollering heeft de Ronde van Zwitserland aan haar programma toegevoegd. De Nederlandse die in Zwitserland woont, is meteen ook de topfavoriete.

Woensdagmiddag maakte de organisatie van de Ronde van Zwitserland zijn voorlopige deelnemerslijst voor de mannen en de vrouwen bekend. Bij de vrouwen stond daar een opvallende naam tussen en dat was Demi Vollering.

Oorspronkelijk stond de Zwitserse rittenkoers niet op het programma van de Nederlandse. Ze is meteen ook de topfavoriete. Dit seizoen zit ze al aan 12 zeges en ze won onder meer de Strade Bianche, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken Luik en de Ronde van Burgos.

Voor Vollering is de Ronde van Zwitserland overigens een thuiswedstrijd. Ze woont immers al een tijdje in de regio rond Basel.

De Ronde van Zwitserland gaat van 17 tot en met 20 juni door. De start ligt in Weinfelden in het noorden van Zwitserland. Op dag 2 is er een tijdrit in de regio van Sankt Gallen. Vervolgens zijn er nog 2 bergritten.

Na de Ronde van Zwitserland rijdt Vollering nog de Tour de France Femmes. Ervoor is er nog de Giro Donne, maar die slaat ze over. Na de Tour is er nog het WK op 13 augustus.