Thibau Nys zorgt mee voor straffe statistiek in Ronde van Noorwegen en doet daarmee beter dan Tadej Pogačar

Thibau Nys stond vorige week voor het eerst op het podium van een rittenkoers. En dat zorgde mee voor een straffe statistiek.

In de Ronde van Noorwegen pakte Thibau Nys (20) zijn eerste profoverwinning met een fenomenale sprint. De jonge Belg stond een dag later ook op het podium voor het eindklassement als derde.

De Brit Ben Tulett (21) werd eindwinnaar, zijn ploeg bij INEOS Grenadiers, Magnus Sheffield (21) werd tweede. En dat zorgde mee voor een straffe statistiek, want dat podium was bijzonder jong.

Het eindpodium in de Ronde van Noorwegen was gemiddeld 21 jaar en 46 dagen oud, het jongste sinds 2010. Daarmee was dat podium in Noorwegen jonger dan dat in de Ronde van Wallonië in 2021 en de Ronde van Californië in 2019, waar Tadej Pogačar toen eindwinnaar was.