Wout van Aert genoot duidelijk van zijn vakantie: "Dingen die niet passen in beeld van profwielrenner"

Wout van Aert komt over tien dagen terug in competitie. Na een druk voorjaar genoot Van Aert van welverdiende rust.

Wout van Aert won in het voorjaar de E3 Saxo Classic en stond in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op het podium. Na het Franse monument nam Van Aert even vakantie.

Zo ging Van Aert onder meer op fietsvakantie met enkele vrienden naar de Champagnestreek en daar genoot hij duidelijk van het leven. "Afgelopen maand heb ik wat dingen gedaan die misschien niet passen in het beeld dat sommigen van een profrenner hebben", zei hij bij Wielerrevue.

"Op mijn fietsvakantie heb ik een paar flessen wijn gekraakt, vloeide er wat bier en ging de rotzooi makkelijk naar binnen." Die tocht stond al lang op de bucketlist van Van Aert en ook een deugddoende vakantie na een intensief voorjaar met daarvoor ook nog een intensieve winter in het veldrijden.

Dat Van Aert op die fietsvakantie ging met zijn vrienden werd niet door iedereen goed begrijpen. "Haha, dat zegt veel over de Belgische pers."