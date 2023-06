Trainer Tadej Pogacar ziet het met hem voor de Tour goed komen en ziet daar een specifieke reden voor

Tadej Pogacar is volop zich aan het voorbereiden op de Tour de France. Door zijn blessure na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik is die voorbereiding complexer, maar zijn trainer ziet het goed komen.

In juli zal Tadej Pogacar de Tour rijden. Hij is wel nog op zoek naar zijn vorm. Al ziet Jeroen Swart, zijn trainer, het goedkomen. "Dat komt door zijn vermogen om te herstellen en zich aan te passen", vertelde hij aan VeloNews. "Hij is speciaal, omdat hij meer training en belasting dan de andere renners aankan. We zijn er zeker van dat hij zijn vorm snel weer zal kunnen opbouwen."

Door zijn val in La Doyenne kon Pogacar een tijdje niet op de fiets zitten. "Zijn trainingsprogramma is niet veel in het gedrang gekomen", aldus Swart. "Na de Ardennenklassiekers ging hij sowieso rusten. Dus die blessure kon op geen beter moment komen."

Er bestaat het gevaar dat Pogacar met een achterstand aan de Tour zal beginnen, maar ook daar blijft Swart optimistisch over: "Traditioneel verwachten we dat renners tijdens een grote ronde steeds vermoeider worden en dat hun prestaties achteruitgaan. Uiteindelijk vechten ze min of meer om te overleven."

"Maar wat we van Pogacar en een handvol andere renners hebben gezien, is dat ze vaak in de laatste week van zo'n grote ronde op hun best presteren. Zo is zijn vermogen om te herstellen echt een enorm voordeel tegenover zijn rivalen", besloot Swart.