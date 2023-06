Vriendin van Mathieu van der Poel spreekt zich duidelijk uit over hun kinderwens

Mathieu van der Poel is nog even bezig aan zijn laatste voorbereiding op enkele wedstrijden. Maar ook privé loopt het uitstekend voor Van der Poel.

Intussen is Mathieu van der Poel (28) al vijf jaar samen met Roxanne Bertels (30). In tegenstelling tot bij Wout van Aert en Sarah De Bie is er van kinderen nog geen sprake bij het Van der Poel en Bertels.

"Wij willen er graag, maar we zijn niet gehaast. Ons leven is druk, maar het is ook leuk omdat we niks hoeven te ‘laten’ voor kindjes", zei Bertels onlangs bij Nina.

Ze is vooral bang voor de veranderingen die kinderen teweeg zouden brengen in hun leven. "Ik denk dat we ons allebei heel bewust zijn van de beslissing. I love life nu, ik geniet van al wat we doen."

Maar Bertels en Van der Poel willen ook niet wachten tot na de wielercarrière van de Nederlander. "Dan heeft ons kind bejaarde ouders", lachte Bertels nog.