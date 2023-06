Belgische veldrijders blijven domineren in Oostenrijk, Timo Kielich pakt tweede zege op een rij

Timo Kielich heeft opnieuw toegeslagen in de Oberösterreich Rundfahrt. De renner van Alpecin-Deceuninck pakte al zijn tweede overwinning deze week.

De Belgische veldrijders hebben de smaak te pakken in Oostenrijk. Donderdag in de proloog van 600 meter was Lander Loockx nog nipt de snelste, vrijdag was het dan Timo Kielich die de overwinning pakte.

Zaterdag moesten de renners in een heuvelachtige rit tussen Wels en Niederkappel enkele beklimmingen overwinnen. Op zo'n 10 kilometer van de streep lag nog een oplopende kilometer aan zo'n 8,5% gemiddeld.

Een klein groepje sprintte uiteindelijk voor de zege en daarin was Timo Kielich opnieuw de snelste. De Tsjech Jakub Otruba werd tweede, Emiel Verstrynge werd knap derde.

Kielich blijft zo leider, met 17 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Verstrynge. De Oberösterreich Rundfahrt eindigt zondag met bergrit naar Hinterstoder Höss, een beklimming van 9,7 kilometer aan 8,2% gemiddeld.

Results powered by FirstCycling.com