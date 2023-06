Dan toch nog? 'Remco Evenepoel overweegt beslissing die in tegenstrijd is met wat Patrick Lefevere al verklaarde'

Patrick Lefevere had al enkele zaken duidelijk gesteld over wat er nu nog volgt voor Remco Evenepoel dit seizoen. Het goudhaantje van Soudal Quick-Step zou er geen grote ronde meer bij doen.

Inmiddels heeft de ploeg al laten weten dat Evenepoel aan de start zal verschijnen van de Ronde van Zwitserland. Deze rittenkoers moet gelden als een voorbereiding op de kampioenschappen, die de belangrijke afspraken vormen in het najaar van Remco Evenepoel.

Na zijn opgave als leider in de Giro, werd er al snel gespeculeerd over de Tour. Patrick Lefevere deed echter al snel de deur dicht en voegde daar aan toe dat Evenepoel ook de Vuelta niet zou rijden. Er zou voor hem dus geen tweede grote ronde aankomen in 2023.

SERIEUZE PISTE

Mogelijk komt er toch nog een wending in dat verhaal. Volgens Het Laatste Nieuws is het een serieuze piste geworden om alsnog de Vuelta te rijden. De wereldkampioen op de weg won vorig jaar de Vuelta en zou er in dat geval dus zijn titel verdedigen. De Ronde van Spanje begint dit jaar op 26 augustus en eindigt op 17 september.