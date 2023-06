Lefevere schetst voor welke keuze Evenepoel stond en hoe het juist niet de koers werd die een extra inspanning leverde

Voor Patrick Lefevere was het nadenken via welke koers Remco Evenepoel het best het tweede seizoensdeel mee aanvatte. Dat was niet zo evident om die knoop door te hakken.

Inmiddels is het bekend dat Remco Evenepoel de Ronde van Zwitserland gaat rijden. In zijn column in Het Nieuwsblad maakt Lefevere duidelijk was dat het kiezen was tussen de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland. Dat het uiteindelijk Zwitserland geworden is, is nog niet zo vanzelfsprekend.

MINIMUMBEDRAG

Lefevere dient in zijn functie van CEO van zijn wielerploeg uiteraard ook naar de financiën te kijken. De organisatie van de Zwitserse rittenkoers heeft Soudal Quick-Step een bedrag van 8 500 euro toegewezen voor deelname. Dat is het minimumbedrag: er is dus geen extra inspanning geleverd om Evenepoel aan de start te krijgen.

De Baloise Belgium Tour daarentegen wilde wel een inspanning doen. Dat de wereldkampioen wielrennen uiteindelijk toch voor een deelname in Zwitserland (met 2 tijdritten) opteerde, is een sportieve keuze van hem en zijn trainer. Ook Lefevere vindt dat sportief wel de best mogelijke voorbereiding op de kampioenschappen die er nog aankomen.