Thijs Zonneveld erg kritisch over hype die ware boost moest betekenen voor de koers: "Het is niet geweldig"

Zijn liefde voor de koers uit Thijs Zonneveld op meerdere manieren. Kritisch zijn voor zaken die een heuse omslag moeten of moesten teweeg brengen, hoort er dan ook bij.

Zonneveld is niet enkel wielerjournalist, de Nederlander deinst er ook niet voor terug om zelf op de fiets te kruipen. Zo reed hij dit jaar voor BEAT al de Scheldeprijs. In de loop der jaren heeft ook Zonneveld het debat kunnen volgen over hoe het wielrennen nog meer spektakelrijk en aantrekkelijk voor de fans te maken.

Hiervoor werd geopteerd voor een samenwerking met Netflix, dat op 8 juni een documentaire over de Tour de France gaat lanceren. Zonneveld kreeg al een eerste inkijk. "Eerste afleveringen gezien. Het is niet geweldig", is zijn strenge oordeel op Twitter.

Zonneveld vermeldt ook expliciet wat hem zo stoort aan de Netflix-docu. "Cliché na cliché over gladiatoren en soldaten. Veel focus op valpartijen, wedstrijdbeelden versneld afgespeeld om het maar zo spectaculair mogelijk te laten overkomen."