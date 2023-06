Toptalent Puck Pieterse legt haar toekomst langer vast: "Er is de vrijheid om de disciplines te blijven combineren"

Puck Pieterse heeft zich langer aan Fenix-Deceuninck gebonden. Ze tekende een contract tot 2027. Zo wil ze zich in de verschillende disciplines blijven ontwikkelen.

Afgelopen winter brak Puck Pieterse definitief in het veldrijden door. Ze werd vicewereldkampioen en werd 2e in de wereldbeker. Ook staat ze 2e in de UCI-ranking. Enkel Fem van Empel was beter dan haar.

Ook in het mountainbiken is Pieterse een toptalent. Momenteel is ze Europees kampioen bij de beloften. Ook is ze in die categorie vicewereldkampioen. Bij de elites won ze in mei meteen haar 1e wereldbekerwedstrijd.

Pieterse is niet enkel offroad actief. Ook op de weg zette ze al haar 1e stappen. In het voorjaar maakte ze tijdens de Strade Bianche meteen indruk door 5e te worden.

DISCIPLINES COMBINEREN

Christoph en Philippe Roodhooft weten dat ze een groot talent in hun ploeg hebben en haar contract werd dan ook verlengd. Pieterse twijfelde zelf ook geen enkel moment. Ze zal tot eind 2027 bij Fenix-Deceuninck rijden.

"Een logische beslissing", vertelde Pieterse in een persbericht. "Het geweldige aan deze ploeg en de structuur is dat ik verschillende disciplines kan combineren en de vrijheid heb om te bepalen wanneer ik welke discipline uitoefen."

"Ook vind ik bij deze ploeg een excellente omgeving qua training en coaching", ging de Nederlandse verder. "Ik ben er dan ook van overtuigd dat ik me hier de komende jaren het beste kan ontwikkelen."