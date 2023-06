Manager van Shari Bossuyt, dezelfde als van Toon Aerts, reageert op positieve test én insinuaties

Zondagochtend raakte bekend dat Shari Bossuyt een positieve test heeft afgelegd op het verboden middel Letrozole Metabolite. Haar manager heeft nu voor het eerst gereageerd.

Met Shari Bossuyt testte al een tweede Belg positief op het verboden middel Letrozole Metabolite. Toon Aerts was zo'n anderhalf jaar geleden de eerste en zijn zaak loopt nog altijd.

Bossuyt en haar manager Yannick Prévost, dezelfde als van Toon Aert, gaat pas maandag om 10u uitgebreid reageren, maar bij HLN reageerde Prévost toch al eens.

"Ze wil het spel zelf ook eerlijk spelen. Wij twijfelen niet aan haar: er zat iets in haar lijf, maar dit is geen intentioneel dopinggebruik", zei Prévost. Hij ziet dan ook een link tussen de zaak van Aerts en Bossuyt.

Geen gemeenschappelijke dokter of verzorger

Beiden zijn namelijk betrapt na een koers in het Franse Flamanville. Het middel wordt dan ook in de veeteelt gebruikt om de ovulatie van koeien de regelen, iets wat is toegestaan wat voor contaminatie in vlees of melk kan zorgen.

Maar bewijs is daar momenteel niet voor. De twee zijn renners die positief getest hebben komen uit hetzelfde management. Is daar iets aan de hand? "Ze hebben geen gemeenschappelijke dokter of verzorger. Er is niks, maar er zullen altijd mensen zijn die hen niet geloven."