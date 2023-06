Eerste rit van de Dauphiné eist meteen enkele slachtoffers, ook Belgische ploeg verliest een renner

De renners werden in de eerste rit van de Dauphiné getrakteerd op enkele regenbuien en dat zorgde voor slachtoffers. De Brit Ethan Hayter was vooraf één van de favorieten voor de ritzege, maar zijn Dauphiné duurde maar zo'n 100 kilometer.

De Brit viel in een afdaling twee keer en liep daarbij onder meer een sleutelbeenbreuk op. Verder heeft hij nog heel wat schaafwonden, maar koersen zit er komende tijd dus niet in voor Hayter.

UPDATE: After @ethan_hayter's crash today at the #Dauphine a medical assessment at a local hospital showed a left clavicle fracture. He also sustained road rashes to the left hip, left knee and elbows, and a forehead impact required a minor suture. (1/2) pic.twitter.com/cjuaNhHO41