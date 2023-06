Mathieu van der Poel bevestigt: hij gaat weer volop voor een nieuw doel in de zomer

Mathieu van der Poel rijdt na het WK op de weg (6 augustus) ook het WK mountainbike (12 augustus). Dat heeft de Nederlander bevestigt op een persmoment.

Sinds zijn debacle op de Olympische Spelen van 2021 heeft Mathieu van het Poel het mountainbiken wat links laten liggen, maar op het WK in Glasgow neemt hij de draad weer op.

Met een deelname aan het WK mountainbike wil Van der Poel ook weer een gooi doen naar de Olympische Spelen in 2024 in Parijs. "Ik doe het WK mountainbiken zonder specifieke voorbereiding. Ik ben er toch. Misschien gebeurt er iets moois. Mij vorm zal goed zijn door de wegkoers."

Of Van der Poel nog meer wedstrijden zal rijden op de mountainbike kon hij nog niet zeggen. "Ik doe in principe alleen het WK. Misschien pak ik daar al veel punten voor de olympische kwalificatie. Als dat niet lukt, gaan we kijken of ik misschien nog andere wedstrijden ga rijden."

Van der Poel zou waarschijnlijk genoeg kunnen hebben aan een plek in de top-15 op het WK mountainbike om zich te kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen.