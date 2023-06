Bijzonder frappant tafereel bij Soudal Quick-Step tussen Alaphilippe en Vansevenant: "Mooi om zien, je wordt verrast, hé"

Julian Alaphilippe en Mauri Vansevenant kunnen het bij Soudal Quick-Step ongetwijfeld goed met mekaar vinden. In de koers moeten ze wel hun violen nog wat beter afstemmen.

Opvallend moment in de finale van de derde Dauphiné-rit. Door een mechanisch defect moest Alaphilippe met nog 7 kilometer te gaan van fiets wisselen. Bij Soudal Quick-Step lieten ze Vansevenant op de Fransman wachten, om hem nog terug te brengen in het peloton. Voor Vansevenant het wist snelde Alaphilippe hem voorbij.

© photonews

De winnaar van rit 2 knalde in zijn eentje het gat toe en was nog voor Vansevenant terug in het peloton. José De Cauwer analyseerde het opvallende moment tijdens de tv-uitzending van de VRT. "Je zit te wachten en dan komen er renners van achteruit tussen de volgwagens. Vansevenant laat zich verrassen en gaat dan een andere volgwagen zoeken."

© photonews

"Zo gaat dat", aldus De Cauwer, die het wel amusant leek te vinden. "Dit is wel mooi om zien. Je wordt verrast, hé. De achtervolgende renner kijkt door de achteruit van de wagen voor hem naar de remlichten van de wagen die daar nog voor rijdt. Om dan in laatste instantie van achteruit te komen."