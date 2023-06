Felle strijd om toppositie wereldranglijst: Evenepoel en Van Aert doen haasje-over maar bijten tanden nog stuk op 1 man

De nieuwe update is bekend van de wereldranglijst van de UCI voor individuele wielrenners. Wout van Aert en Remco Evenepoel stonden vorige keer al in de top drie en dat is nog altijd het geval. Toch heeft er een gevoelige verandering plaatsgevonden.

Van Aert en Evenepoel hebben immers van plaats gewisseld. Evenepoel steekt Van Aert voorbij en gaat van plek 3 naar 2. Daar hebben de prestaties van de wereldkampioen in de Giro mee te maken. Ondanks zijn vroegtijdige opgave verliet Evenepoel Italië wel met twee ritzeges op zak.

📊 UCI World Rankings@TamauPogi holds on to number 1️⃣ while @EvenepoelRemco

and @WoutvanAert switch positions 🚴🏼‍♂️



Among the women, @demivollering jumps to first place🥇and @lorenawiebes drops to second. @AvVleuten sticks to third 💪



