Niet Jumbo-Visma, maar ander team alomtegenwoordig in proloog ZLM Tour: Nederlander Eekhoff knalt naar winst

De Nederlander Nils Eekhoff heeft de proloog van de ZLM Tour gewonnen. Hij was lang niet de enige renner van Team DSM die het voortreffelijk deed.

Nog een boeiende late wielerafspraak op deze woensdagavond was de proloog van de ZLM Tour. Afspraak van het gebeuren was Heinkenszand, in Zeeland. Op een parcours van 6,6 kilometer zou er gestreden worden voor de eerste overwinning en leiderstrui in deze rittenkoers.

Er werd vooral veel verwacht van Jumbo-Visma, met een tijdrijder als Tim van Dijke in de rangen en ook titelverdediger Olav Kooij die zeker opnieuw grote ambities heeft. Kooij gaf in de straten van Heinkenszand ook het volle pond, maar moest nipt zijn meerdere erkennen in twee renners.

EEKHOFF WINT MET SECONDE

Dat waren Alex Edmondson en Nils Eekhoff. Laatstgenoemde slaagde er in om toch nog een seconde rapper te zijn dan zowel Edmondson en Kooij. Wel een mooi één-tweetje voor DSM, dat duidelijk heel wat van deze ZLM Tour wil maken. Met Welsford op plek 5 en Eddy op plek 9 had het liefst vier renners in de top tien.