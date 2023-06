Arnaud De Lie geeft veroorzaker van zijn zware val een veeg uit de pan: "Hij had dat beter beseft"

Arnaud De Lie herstelt nog altijd van een zware valpartij in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij is ook niet te spreken over degene die de val veroorzaakte.

Arnaud De Lie viel erg zwaar in de tweede etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Het verdict was zwaar met een breuk van zijn sleutelbeen, rib en bovenste gedeelte van het borstbeen en ook nog een klaplong.

Ondertussen is De Lie aan de beterhand en kan hij opnieuw trainen, maar toch is hij nog niet helemaal over zijn val in de Vierdaagse van Duinkerke.

"De renner die voor me reed, maakte een grote fout. Hij reed in het wiel van de coureur voor hem. Ik ga zijn naam (wellicht gaat het om Gleb Syritsa van Astana, nvdr.) niet noemen, in principe kan dat ook een ongeluk zijn", zegt De Lie bij HLN.

"Maar als ik zie dat hij achteraf aan het lachen is omdat hij er goed vanaf gekomen is met zijn blessures... Dan had hij beter gezwegen en zou hij beter beseffen dat er door zijn schuld drie collega’s naar het ziekenhuis zijn gevoerd."