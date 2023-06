Sven Nys ziet Mathieu van der Poel duidelijke keuzes maken: "Daar zijn deze koersen ideaal voor"

Mathieu van der Poel hervat zaterdag in Dwars door het Hageland. Geen Dauphiné of Zwitserland, maar enkele 'kleinere' koersen in België.

Terwijl heel wat renners voor de Tour nog een koers op WorldTour-niveau rijden, koos Mathieu van der Poel voor Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour. Normaal gezien zou Van der Poel wel de Ronde van Zwitserland rijden, maar hij koos dus voor de Belgische wedstrijden. Ook vanwege het feit dat er met twee tijdritten op het programma staan in Zwitserland. Sven Nys denkt te weten waarom Van der Poel zijn programma omgooide. "Mathieu is iemand die graag koers maakt en in de aanval gaat. Daar zijn deze koersen ideaal voor", zegt Nys bij Sporza. Mentale ook belangrijk Maar ook het feit dat de wedstrijden dicht bij huis zijn voor Van der Poel, heeft zijn keuze mee bepaald. "Niet alleen het fysieke, maar ook het mentale speelt in het huidige wielrennen een grote rol. Hierin een balans vinden is belangrijk om goed te presteren, met het oog op de Tour."