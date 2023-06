Mathieu van der Poel overal genoemd als topfavoriet: zo enorm verschillend verliepen zijn eerste twee deelnames

Er is geen ontkomen aan voor Mathieu van der Poel: overal schuiven ze hem als topfavoriet naar voren in Dwars door het Hageland. Al twee keer eerder nam hij aan deze eendagskoers deel.

Ga er alle bronnen maar op na waar ze sterren uitdelen voor Dwars door het Hageland 2023: Mathieu van der Poel zal overal de meeste krijgen. Topfavoriet nummer 1. Logisch gevolg wanneer Van der Poel opteert om een 1.1-koers te rijden en tegelijkertijd toch ook zal willen bewijzen dat hij een goede basis heeft om richting Tour te werken.

Reeds twee keer eerder stond de monumentenwinnaar aan de start van Dwars door het Hageland. In 2017 was het al raak. Het was toen smullen, met zowel een actieve Van Aert als een alerte Van der Poel in deze koers. Ze maakten de oversteek naar de kop van de koers. Van der Hoorn leek echter voor de verrassing te zorgen.

TWEE KANTEN VAN DE MEDAILLE

In de slotmeters counterde Van der Poel zijn landgenoot echter nog. Een jaar later ervaarde Van der Poel ook wel de andere kant van de medaille. Nochtans reed hij in de aanvangsfase weg met een groep, maar de koers nam een andere wending. De winnaar van 2017 geraakte in de achtergrond verzeild en zou opgeven.