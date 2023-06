Nieuwe stuurpositie van Van Aert spreekt tot de verbeelding: Jumbo-Visma maakt duidelijk punt over basis van wijziging

Opvallend nieuws in aanloop naar de Ronde van Zwitserland is dat Wout van Aert zijn stuurpositie daar gaat testen. Die is inmiddels veranderd.

Het gaat dan over de stuurpositie op de tijdritfiets. U kon HIER al lezen hoe Mathieu Heijboer dat aankondigde. In Het Laatste Nieuws gaat de head of performance er nog dieper op in. "Sinds dit jaar zijn er nieuwe UCI-regels waarbij iets grotere renners meer ruimte hebben gekregen. We hebben daar in het voorjaar niet veel aandacht aan besteed."

METEEN TESTEN NA KLASSIEKERS

Toen was het immers nog volop focussen op de klassiekers. "Twee dagen na Roubaix was Wout van Aert alweer op de baan, maar dan indoor. We hebben op de piste diverse testen gedaan om te kijken of we binnen die nieuwe tijdritregels winst konden boeken. Op basis daarvan hebben we de set-up van het stuur veranderd."

"De positie van de handen ten opzichte van de ellebogen, de lengte van de extensions en hoe ver het tijdritstuur mag uitsteken, daar hebben we mee geëxperimenteerd", vervolgt Heijboer, die erkent dat dit gebeurde met één afspraak in gedachten. "Het WK tijdrijden is een groot doel. En de tijdrit in Glasgow is langer dan de laatste WK's."