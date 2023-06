Eerlijkere strijd met Evenepoel? Wout van Aert test iets gloednieuw tijdens Ronde van Zwitserland

Wout van Aert komt vanaf zondag aan de start in de Ronde van Zwitserland. Onder meer een nieuwe fietspositie wordt daar getest.

Wout van Aert geldt als een van de beste tijdrijders ter wereld, maar veel tijdritten per jaar rijdt Van Aert niet per seizoen. Vorig seizoen reed Van Aert vier tijdritten, dit jaar nog maar één.

In de tijdrit van Tirreno-Adriatico ging Van Aert echter niet voluit door de vele regen. Maar sinds Parijs-Roubaix heeft Van Aert wel intensief getraind op de tijdritfiets én heeft hij zijn positie ook aangepast.

Want sinds dit jaar mogen renners van meer dan 1m90, wat Van Aert exact is, hun positie aanpassen van de UCI. Bij tests in de windtunnel is ook effectief gesleuteld aan zijn positie.

Eerlijkere strijd met Evenepoel?

"Daarbij hebben we gezien dat het hem sneller maakt als we zijn handpositie verhogen. Hoeveel, dat hou ik voor mezelf", zegt performance manager Mathieu Heijboer bij Het Nieuwsblad. Die nieuwe positie is niet alleen aerodynamischer, maar ook comfortabeler. En Van Aert was er ook over de spreken volgens Heijboer.

Door die nieuwe positie zouden grotere renners nu de kloof kunnen dichten met kleinere renners zoals Remco Evenepoel. De twee tijdritten in de Ronde van Zwitserland zouden dus wel eens een mooi duel kunnen worden.