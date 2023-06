Wout van Aert duidelijk: "In dat geval stap ik uit de Tour de France"

Wout van Aert rijdt dit seizoen met veel verwachtingen de Tour de France. Maar het zou goed kunnen dat hij vervroegd naar huis keert.

Wout van Aert beleefde vorig jaar een fantastische Tour de France en heeft heel veel zin om dat nog eens over te doen. Al zijn er ook factoren die er wel eens voor zouden kunnen zorgen dat we hem niet lang aan het werk zien.

Vrouwlief is immers zwanger van hun tweede kindje. Sarah De Bie moet normaal bevallen vlak na de Tour de France. Voor de start van de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland was Van Aert dan ook heel erg duidelijk.

Als het kindje vroeger geboren wordt, dan weet Van Aert wat hij zal doen. “Ik houd er rekening mee dat ik in de Tour elk moment naar huis kan gaan. Ik wil de geboorte van ons kindje absoluut niet missen”, is Van Aert heel erg duidelijk.