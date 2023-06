Al na 50 kilometer uit koers: Eli Iserbyt de eerste opgever in de Baloise Belgium Tour

In de Baloise Belgium Tour staan zoals altijd enkele veldrijders aan de start. Voor Eli Iserbyt heeft de rittenkoers echter niet lang geduurd.

Met Pauwels Sauzen-Bingoal en Baloise Trek Lions staan er twee veldritteams aan de start van de Baloise Belgium Tour. Met Lars van der Haar, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout staan er enkele grote namen uit het veldrijden aan de start.



Maar voor Eli Iserbyt zat de wedstrijd er echter al na 50 kilometer op. De West-Vlaming was dinsdagavond al wat ziek, waarschijnlijk is dat in combinatie met de warmte hem toch teveel geworden.



Iserbyt was echter aan aan goed wegseizoen bezig. In de Flèche du Sud, een rittenkoers in Luxemburg, werd Iserbyt vijfde in het eindklassement. In Gullegem Koerse werd Iserbyt 23ste.



Michael Vanthourenhout, de ploegmaat van Iserbyt, verging het een stuk beter. Hij zat in de vlucht van de dag samen met nog vijf anderen, waaronder Alex Colman (Flanders-Baloise) en Kobe Vanoverschelde (Tarteletto - Isorex). Ze kregen een voorsprong van maximaal 2 minuten.