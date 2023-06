Cian Uijtdebroeks eindigt in het spoor van Evenepoel en geeft zijn mening over mislukte aanval van de wereldkampioen

Cian Uijtdebroeks (20) heeft zich in de eerste bergrit van de Ronde van Zwitserland opnieuw getoond. In het zog van Remco Evenepoel kwam hij als vijfde over de streep.

In zijn tweede profjaar is Cian Uijtdebroeks aan een uitstekend seizoen bezig. In de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië eindigde hij al in de top 10 van het eindklassement en nu bevestigt Uijtdebroeks in Zwitserland.



Normale uitslag Evenepoel



De nog altijd maar 20 jarige Uijtdebroeks antwoordde niet op de aanval van Remco Evenepoel en bleef zitten bij de andere favorieten. "Zijn aanval was iets te explosief voor mij, dus ik koos voor mijn eigen tempo en dat was een goede beslissing", zei hij bij HLN.



Of Evenepoel, die terug waaide naar de groep van Uijtdebroeks, erdoor zakte kon hij niet meteen zeggen, al wijst hij wel op de zware slotklim. "Hij zal ook niet in zijn beste vorm ooit zitten, dus dit is een normale uitslag, denk ik", zei Uijtdebroeks nog.



Door zijn vijfde plaats van dinsdag stijgt Uijtdebroeks nu naar de elfde plaats in het klassement. Hij verloor op de eerste dag veel tijd in de tijdrit en probeert dat de komende dagen nog goed te maken. Woensdag wacht er weer een aankomst bergop, maar dan in meerdere trapjes, de laatste 1,2 km loopt aan 5,1% gemiddeld.