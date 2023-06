Sportpsycholoog ziet duidelijke transitie in het wielrennen met zaak-Van Aert: "Bijzonder gezonde evolutie"

Wout van Aert gaf deze week aan de Tour te willen verlaten voor de geboorte van zijn tweede zoon. Sportpsycholoog Jef Brouwers vindt het een goed evolutie.

Eddy Merckx moest de Tour in 1972 niet verlaten voor de geboorte van zijn zoon Axel, maar hij werd wel twee weken later geboren. Bij de geboorte van zijn dochter Sabrina in 1970 verbleef Merckx een hele nacht in het ziekenhuis in België voor hij 's ochtends naar Italië vertrok voor de Zesdaagse van Milaan.

In de tijd van Merckx de Tour verlaten voor de geboorte van een kind zou waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn. Gelukkig zijn de tijden daarover nu veranderd, dat vindt ook sportpsycholoog Jef Brouwers.

"Vandaag komt het welzijn van de sporter voorop. Vandaag wordt een sporter gezien als een werknemer, die erbij moet kunnen zijn op het belangrijkste gezinsmoment. En dat is een bijzonder gezonde evolutie", zegt hij bij Het Nieuwsblad.