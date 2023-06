Eén minpunt bij verder indrukwekkende Cian Uijtdebroeks in Ronde van Zwitserland: "Was zelf ook heel ontgoocheld"

Naast Remco Evenepoel lijkt België met Cian Uijtdebroeks de komende jaren nog een optie te hebben voor het klassement in (grote) rondes. Bij BORA-hansgrohe zijn ze niet verbaasd.

Cian Uijtdebroeks (20) blijft maar indruk maken. Nadat hij eerder dit seizoen al in de top 10 eindigde in de Ronde van Oman, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië is hij nu goed om weg op dat opnieuw te doen in Zwitserland.

Bij BORA-hansgrohe is dat geen verrassing. "Op basis van zijn waardes wist ik dat Cian in Zwitserland beter bergop zou rijden dan hij ooit al had gedaan", zegt performance coach John Wakefield bij Sporza.

Tijdrit nog een werkpunt

Het enige werkpunt bij Uijtdebroeks blijft zijn tijdrit. Uijtdebroeks werd in de openingstijdrit slechts 95ste, op 1'06" van winnaar Küng en op een minuut van Remco Evenepoel. Toch wordt er ook daaraan gewerkt.

"Cian was zelf ook heel ontgoocheld over die prestatie. In de winter hebben we zijn tijdritpositie verbeterd", zegt Wakefield. "Maar er is nog veel ruimte voor verbetering." Zondag wacht er Uijtdebroeks nog een tijdrit van 26 kilometer, wat zijn goede klassement dus nog zou kunnen hympthekeren.