Ploegmaat van Wout van Aert doet er nog één jaar bij: "Icoon van onze ploeg"

Robert Gesink (37) doet er nog één jaartje bij. De Nederlander verlengde zijn contract bij Jumbo-Visma en hangt eind volgend jaar zijn fiets aan de haak.

"In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen. Het teammanagement liet de beslissing daarbij volledig aan mij, wat ik apprecieer", zegt Gesink.

"Ik heb de goede en slechte kanten van de wielersport gezien. Ik ben blij dat ik die ervaring kan delen met de jonge talenten in de ploeg. Ik ben het team heel dankbaar en dat is wederzijds. In de voorbije jaren gaf ik steeds het beste van mezelf en ik voeg daar met veel zin nog een jaar aan toe."

Gesink rijdt al zijn hele hele carrière bij Jumbo-Visma en de voorganger van de ploeg, Rabobank. Merijn Zeeman wikt zijn woorden dan ook niet. "Robert is een icoon van ons team en daar zijn wij zuinig op. Al vele jaren is hij een steunpilaar. Zijn contract verlengen was voor ons een logische beslissing en gelukkig deelde hij die mening."

Gesink zette in het begin van zijn carrière goede resultaten neer in grote rondes en werd in de Tour onder meer vierde (2010) en zesde (2015). In de Vuelta eindigde hij twee keer als zesde (2009 & 2012) en ook eens als zevende (2008).

Jumbo-Visma won vorig jaar de openingstijdrit van de Vuelta in Utrecht en Gesink bolde toen als eerste over de finish en mocht zo de rode leiderstrui aantrekken. Een beloning van zijn ploeg voor het vele werk van de voorbije jaren.

