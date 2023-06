Remco Evenepoel maakt zélf de vergelijking met grootste koersen en verklaart opmerkelijke keuze: "Het is geen geheim"

Altijd interessant wanneer Remco Evenepoel enkele onderwerpen aansnijdt. Bijvoorbeeld zijn keuze om woensdag toch al even op de tijdritfiets te kruipen, doet ons al denken aan wat dit weekend mogelijk zou zijn.

"Het was een speciale dag, hé", aldus Evenepoel bij Cycling Pro Net over de vorige rit. "Sommigen waren misschien iets te enthousiast, met al hun aanvallen. Ik koos mijn eigen tempo, kon aanklampen en nog iets overhouden voor de sprint. Eén iemand stak er bovenuit. Ik heb mijn best gedaan en een tweede plek was geen slechte uitslag."

Na de vierde rit in de Ronde van Zwitserland sprong Evenepoel dus al even op de tijdritfiets. "De positie op een wegfiets is volledig anders dan die op een tijdritfiets. Als je acht dagen op de fiets zit, met een tijdrit op zondag, probeer ik die positie op de tijdritfiets wat te heractiveren."

TIJDRIT VAN ZONDAG HEEL BELANGRIJK

"Het is dan een ritueel om mijn cooling down op de tijdritfiets te doen", geeft Remco Evenepoel een logische verklaring. "Het is geen geheim dat zondag superbelangrijk is voor mij. Als ik vandaag geen tijd verlies, ziet het er goed uit."

Dat kan wel nog een ferme opgave worden. "Het is een hele zware etappe. Het gaat om overleven en wachten tot de laatste beklimming. Die gaat echt brutaal zijn. We zullen even lang op de fiets zitten als bij een Monument: zo'n zes en een half uur. Het gaat erom om geduldig te zijn en de enegie te gebruiken op het juiste moment."