Sven Nys laat zich nogmaals heel erg duidelijk uit over de plotse mindere vorm van zoon Thibau in Baloise Belgium Tour

Thibau Nys imponeerde de laatste weken, maar leert in de Baloise Belgium Tour de andere kant van de medaille kennen. Een plotse mindere vorm, niet genoeg tijd om te herstellen?

Zijn vader Sven kijkt er als cocommentator voor de VRT naar vanuit de commentaarcabine. Uiteraard reageerde hij maandag al op wat hij te zien kreeg. Een dag later ging Nys senior er tijdens de tv-uitzending er nog eens op in. "Thibau had voor zijn fysieke dip niet echt een verklaring. Hij kende gewoon een slechte dag."

LAGER GEWICHT

Het is dus in principe niet zo dat de GP Aargau nog te veel in de kleren zit. "Hij was goed hersteld na zijn winst in Zwitserland. Maar zijn gewicht was iets lager dan normaal. Misschien was hij niet goed genoeg ingesteld op de eerste etappe."

Hoe vat zijn zoon het op? "Hij panikeert zelf niet." Tijdens de tweede rit zag Sven Nys Thibau wel nog achteraan hangen in het peloton. "Hij heeft de goede benen duidelijk nog niet teruggevonden."