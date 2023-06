Van der Poel imponeerde in eerste rit Baloise Belgium Tour, maar doet concurrentie beven met uitspraak over vervolg

Mathieu van der Poel maakte veel indruk in de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. En dat zal hij wellicht nog meer doen deze week.

Mathieu van der Poel trok meerdere keren in de aanval in de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour. Op zo'n 90 kilometer van de streep viel hij samen met zijn ploegmaats Vermeersch en Philipsen aan.

Lang duurde die aanval niet, maar de toon was gezet. Toen Jasper Stuyven op 60 kilometer van de meet doortrok, was Van der Poel opnieuw mee. Dit keer met Sinkeldam als ploegmaat. Die aanval zou uiteindelijk op 2,5 kilometer van de meet sneuvelen.

Van der Poel pakte onderweg ook nog acht belangrijke bonificatieseconden voor het klassement en trok daarna nog doodleuk de sprint aan voor Jasper Philipsen. "Ik ga in deze Baloise Belgium Tour verder aanvallend koersen", waarschuwde Van der Poel de concurrentie.

In de tweede rit zal Van der Poel zich allicht minder kunnen uitleven. Na de start in Merelbeke zijn gaat het wel wat op een af. Maar daarna trekt het peloton richting kust voor een sprint op de Wandelaar in Knokke-Heist. Wellicht een nieuwe sprintkans voor ploegmaat Philipsen.