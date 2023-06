Wout van Aert had zekere aankondiging gedaan, maar dat belet hem niet vol voor offensief te kiezen in koninginnenrit

Een koninginnenrit op het menu en dan voelt Wout van Aert het kriebelen. Een aankondiging doen en dan met iets anders uitpakken of wat mist spuiten: dat durft deze wielerkampioen ook gerust doen.

Na zijn derde plaats in de tweede etappe in de Ronde van Zwitserland, had Wout van Aert verklaard zeker niet in één van de volgende drie ritten voor de overwinning te gaan. We zitten vandaag aan rit 5, van Fiesch naar La Punt. Dan zou je dus opnieuw een dagje vrijwel in anonimiteit verwachten voor Wout van Aert.

NOG SCHOON VOLK MEE

Niets is echter minder waar. Bij het ontstaan van een nieuwe kopgroep, die al snel aangroeide tot zo'n twintig man, dook ook Van Aert op. Uiteindelijk zou het om 18 renners gaan die erin slaagden om het hazenpad te kiezen. Met daarbij dus Van Aert, maar ook Zwitsers Küng en Hirschi en een begenadigde klimmer als Higuita.

Toch een actieve Van Aert dus in de koninginnenrit in de Ronde van Zwitserland. Dat onze landgenoot mee voorop gaat, hoeft wel nog niet te betekenen dat hij ook de ritzege voor ogen heeft. Het kan ook deel uitmaken van een bepaald plan van Jumbo-Visma. Afwachten of één van de vluchters de rit wint of toch nog een klassementsman.