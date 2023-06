Evenepoel had het letterlijk neergeschreven, zelfs in hoofdletters: "We spelen met onze eigen levens"

Remco Evenepoel had het exact zo neergeschreven, in hoofletters nog wel: "We spelen met onze eigen levens". Extra pijnlijk is dat inmiddels het verschrikkelijke nieuws is binnengekomen dat Gino Mäder is overleden.

Na de laatste beklimming gisteren volgde nog een gevaarlijke afdaling en dat bleef niet zonder gevolgen. Magnus Sheffield en Gino Mäder geraakten van de weg en duikelden de ravijn in. Vooral over die laatste was er erg aan toe. De Zwitser werd bewegensloos aangetroffen. 'DOMME BESLISSING' Remco Evenepoel schreef ook op Strava wat hij al in interviews zei en op andere sociale mediakanalen meldde: dat het te gevaarlijk was en een aankomst bergop beter was geweest. De wereldkampioen noemde het een 'domme beslissing' om de renners nog die afdaling te laten rijden in volle finale. De eerste zin van zijn boodschap was nog in het gewone lettertype geschreven, de rest stond volledig in hoofdletters. Om het belang van de zaak nog eens aan te duiden. Evenepoel roept zijn collega's in het peloton ook om bij afdalingen de risico's te temperen. 'WE SPELEN MET ONZE EIGEN LEVENS', schrijft hij. Inmiddels heeft ons het trieste nieuws bereikt dat Gino Mäder bij zijn val het leven heeft gelaten. Onze redactie wenst veel sterkte aan zijn naasten, zijn vrienden en zijn ploeg.