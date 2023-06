Discussie over veiligheid barst volop los: Lefevere, Bakelants en Zonneveld reageren op elkaars stellingen

Het thema 'veiligheid' staat weer centraal en zal weer discussies opleveren. Lefevere, Bakelants en Zonneveld hebben al hun zegje gedaan op Twitter.

Het was de Nederlandse journalist/wielrenner die het debat opende op sociale media. "Dit kan zo niet doorgaan. Zoveel ongelukken, zoveel slachtoffers. Er zijn zoveel maatregelen die organisaties en UCI kunnen nemen om wielrennen veiliger te maken, maar het is simpelweg geen prioriteit."

Vooral de UCI moet het bij hem ontgelden. Jan Bakelants bekijkt het anders. "Het is te makkelijk om enkel naar organisaties en bonden te wijzen. Ook ploegen kunnen veel meer doen, 80 per uur rijden met enkel wat lycra aan is waanzin."

Jan. Het was 100 per uur en lycra helpt dan niet sorry https://t.co/ysXJtVF0hC — Patrick Lefevere (@PatLefevere) June 16, 2023

Patrick Lefevere zette bij zijn repliek hierop nog eens de puntjes op de i. "Jan, het was 100 per uur en lycra helpt dan niet."