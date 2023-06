Remco Evenepoel kijkt uit naar strijd met Wout van Aert op BK en maakt al twee komende doelen bekend

Remco Evenepoel kan met een derde plaats in het eindklassement tevreden terugblikken op de Ronde van Zwitserland. En hij bevestigt nu ook wat komende doelen.

Na de Ronde van Zwitserland gaat de focus van Remco Evenepoel al snel op donderdag, waar hij tegen Wout van Aert om de Belgische driekleur strijdt in het tijdrijden. Evenepoel is titelverdediger, Van Aert won al twee keer.

"Het wordt een speciale, onze tweede face to face-battle op het BK. Ik kijk daar heel erg naar uit", zei Evenepoel bij Cycling Pro Net. In 2019 won Van Aert overtuigend, hij was toen 39 seconden sneller dan Evenepoel.

Nog geen beslissing over Vuelta, wel WK en San Sebastian

Daarna trekt Evenepoel naar het Val di Fassa in Italië, waar hij op een hoogtestage zijn volgende doelen zal voorbereiden. "Op dat kamp ga ik ook mijn verdere programma bepalen." Onder meer de Vuelta zou er nog kunnen bijkomen, de Ronde van Lombardije is al zo goed als zeker.

"Het staat al vast dat ik de Clasica San Sebastian en het WK zal doen. Dat laatste hangt nog wel even van de bondscoach af", grapte Evenepoel nog. "Voor de periode daarna zijn meerdere opties, maar dat zullen we dus daar beslissen."