Wout van Aert spreekt erg heldere taal over hoe hij toeleeft naar de Belgische kampioenschappen

De volgende halte voor Wout van Aert: de Belgische kampioenschappen. Van Aert spreekt heldere taal over wat hij daar wil bewerkstelligen.

Donderdag is er het BK tijdrijden in Herzele, zondag het BK op de weg in Izegem. Het zijn de volgende belangrijke afspraken die op het menu staan. Meteen ook kansen om de vorm nog wat te verbeteren richting Tour de France. "Ik kijk er natuurlijk naar uit", zegt Van Aert aan VTM.

De Kempenaar weet hoe het is om in de tricolore rond te rijden: twee overwinningen op het BK tijdrijden en één in een BK-wegrit staan op zijn palmares. "De Belgische kampioenentrui is een heel mooie trui. Ik heb 'm al een aantal keer mogen dragen. Ik ga opnieuw wagen om 'm ergens terug te veroveren."

GOED HERSTELLEN

In welke van die twee wedstrijden dat dan ook mogen zijn. Op deze kampioenschappen zal blijken of Van Aert goed uit de Ronde van Zwitserland is gekomen. "Eerst proberen goed herstellen en dan verder kijken."