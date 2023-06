'Knoop definitief doorgehakt: Tim Wellens weet helemaal zeker of hij naar de Tour de France gaat of niet'

Het ging een race tegen de tijd worden voor Tim Wellens om de Tour de France te halen. Nu is ook geweten wat de uiteindelijke uitkomst hiervan is.

Tim Wellens reed een sterk voorjaar, maar kwam zwaar ten val in de Ronde van Vlaanderen. Een revalidatie was aan de orde. Die liep niet van een leien dakje. Een tweede operatie aan het sleutelbeen was noodzakelijk, waardoor de comeback van de Truienaar in het peloton ook uitgesteld moest worden.

© photonews

Die kwam er dan wel onlangs in de Ronde van Slovenië. In geen van de vijf etappes daar speelde Wellens een rol van betekenis. Het Laatste Nieuws meldt nu dan ook dat onze landgenoot afhaakt voor de Tour, omdat in Slovenië gebleken is dat hij nog niet het gewenste niveau haalt.

Op papier was er in de Tour een belangrijke rol voorzien voor Wellens in dienst van Tadej Pogacar. Ook een tegenvaller voor de tweevoudige winnaar van de gele trui dus. UAE zal nu wat moeten schuiven met de pionnen. Voor Wellens zelf zal het zaak zijn om in andere wedstrijden opnieuw naar een goede vorm toe te groeien.