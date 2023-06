Voor het eerst tegen Remco Evenepoel en Wout Van Aert: "Dit stemt in mijn voordeel"

Alec Segaert zal donderdag voor het eerst een tijdrit tegen Remco Evenepoel en Wout Van Aert afwerken. Voor hem voelt het toch aan als een sprong in het onbekende.

Bij de jeugd toonde Alec Segaert zich al verschillende keren een goede tijdrit in de benen te hebben. Zo is hij de regerende Europese kampioen tijdrijden bij de beloften en is hij ook vicewereldkampioen tijdrijden bij de beloften.

In Herzele zal Segaert bij de profs zich eens meten. Zo zal hij het onder meer tegen Remco Evenepoel en Wout Van Aert opnemen. Nooit eerder reed Segaert een tijdrit tegen die kleppers. "Het is ook voor het eerst dat ik zo'n lange tijdrit afwerk en dan nog tegen die 2", vertelde hij aan Het Nieuwsblad. "Zo kan ik niet goed de waardeverhoudingen inschatten."

"Het is wel een interessante test", ging Segaert verder. "Zolang ik er voor mezelf het maximale kan uithalen, zal ik tevreden zijn."

Segaert ziet nog een voordeel voor zichzelf. Zo reed hij afgelopen week de Giro bij de beloften. "In de periode na een rittenkoers ben ik top. Vorig jaar presteerde ik aansluitend op de Giro sterk tijdens het EK en de Ronde van de Toekomst bleek de ideale aanloop voor de Memorial Igor Decraene te zijn. Een week voluit gaan doet iets met je vormpeil", besloot hij.