Rune Herregodts kritisch over het BK-tijdritparcours: "Als het dan begint te regenen"

Donderdag is Rune Herregodts een van de uitdagers op het BK tijdrijden. Al is hij wel kritisch over het parcours. Het is er smal en het is veel draaien en keren.

Remco Evenepoel en Wout Van Aert zijn de 2 topfavorieten om het BK tijdrijden in Herzele te winnen, maar met Rune Herregodts zijn er ook wel enkele uitdagers. "Er staan natuurlijk alleen maar specialisten aan de start", beseft hij bij Het Nieuwsblad. "Een podium naast wereldtoppers als Van Aert of Evenepoel rijden, zal dus niet eenvoudig zijn, maar natuurlijk wil ik die kans volop grijpen." Al is Herregodts geen fan van het parcours. "Ze sturen ons over kleine wegen, met veel draaien en keren. Als het zou beginnen regenen, is dat niet zonder risico's", is hij kritisch. "Zelf start ik om 16.30 uur en Ik zal dus vooraf zeker enkele keren de buienradar controleren." "Ik weet niet hoe toppers die al van hun Tour-selectie zeker zijn, hun wedstrijd zullen indelen", ging Herregodts verder. "Want ik ga ervan uit dat zij toch wel enige voorzichtigheid zullen inbouwen."