Wout van Aert maakte bewust omgekeerde keuze van Remco Evenepoel: "Daar lag de sleutel tot succes"

Wout van Aert bleef op het BK tijdrijden wel recht, in tegensteling tot Remco Evenepoel. En dat terwijl Evenepoel met regenbanden reed, Van Aert met normale banden.

Dat Evenepoel met regenbanden reed, was Van Aert opgevallen in het moment dat ze naast elkaar zaten voor de start. Die banden zijn niet het snelst, maar daardoor kon Evenepoel wel sneller door de natte bochten gaan.

Maar daar liep het dus al meteen mis voor Evenepoel. Van Aert koos dan weer bewust voor normale banden, maar met iets minder druk waardoor hij toch nog voldoende grip had. Maar door met normale banden te rijden kon Van Aert op de rechte stukken wel sneller rijden.

Ervaring van de cross

"Mijn doel was om snel genoeg door de bochten te gaan, maar niet te veel risico te nemen. Een van de belangrijke punten vandaag was om geen fouten te maken. Daar lag de sleutel tot succes", zei Van Aert bij HLN.

Van Aert kon door zijn ervaring in het veldrijden niet alleen profiteren van zijn technische skills, maar dus ook van het vele optrekken na de bochten. "Ik vond de regen geen nadeel: het was sowieso al technisch en nu moest je nog meer aanzetten na elke bocht. Dat ligt me wel."