Mathieu van der Poel staat voor lastige uitdaging: "Anders hoef je nergens meer te koersen"

Mathieu van der Poel is een van de topfavorieten voor het NK. Maar een week voor de Tour is het vooral opletten om niet te veel risico's te nemen.

Mathieu van der Poel rijdt met het Nederlands kampioenschap zijn laatste wedstrijd voor de Tour. De Nederlander is weer de topfavoriet, maar dan moet hij afrekenen met de grote blokken zoals Jumbo-Visma.

"En dan is het ook nog eens erg warm en is het overal vrij smal. Het zal dus een moeilijke wedstrijd worden" zei Van der Poel bij In de Leiderstrui. Voor die smalle wegen is Van der Poel niet echt bang.

"Niet echt eigenlijk. Als je bang bent voor valpartijen, hoef je nergens meer te koersen. Het is dus gewoon voorzichtig zijn en niet te veel risico's nemen", zei Van der Poel nog.