VOORBESCHOUWING BK Wielrennen 2023: Philipsen, Van Aert, Evenepoel of toch maar iemand anders?

Wie kroont zich in Izegem tot opvolger van Tim Merlier? Alle grote namen zijn aanwezig om er een mooi kampioenschap van te maken.

Vorig jaar werd het in Middelkerke een sprint nadat een kopgroep met onder Remco Evenepoel nog werd ingerekend op het einde. Tim Merlier klopte Jordi Meeus en Jasper Philipsen en werd voor de tweede keer Belgisch kampioen.

PARCOURS

De start en finish van het BK liggen dit jaar in Izegem. Met 230,7 kilometer en ook nog een heuvelzone met drie keer de Monteberg en Kemmelberg zal er altijd een verdiende winnaar zijn in Izegem.

De laatste passage over de Kemmelberg ligt wel op meer dan 130 kilometer van de streep, want in Izegem moeten er nog vier lokale ronden worden gereden. Op de brede wegen kan de wind een rol spelen, maar die zal er wellicht niet zijn. Er wordt dan weer wel zo'n 30 graden voorspeld.

FAVORIETEN

Met Jasper Philipsen, Tim Merlier, Gerben Thijssen, Wout van Aert, Jordi Meeus, Thibau Nys en Arnaud De Lie staan er heel wat snelle mannen aan de start. Maar ook Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Gianni Vermeersch en Victor Campenaerts kunnen hun slag slaan.

De absolute topfavoriet is echter Jasper Philipsen. De Vlam van Ham zit in uitstekende vorm met het oog op de Tour en die vorm kan ook op het BK van pas komen. Met Alpecin-Deceuninck heeft hij ook een erg sterke ploeg.

Ook Tim Merlier heeft die sterke ploeg en zal uitgespeeld worden als het een sprint wordt, maar heeft met thuisrijder Yves Lampaert en Remco Evenepoel nog twee favorieten in zijn team zitten.

© photonews

Wout van Aert heeft niet zo'n sterk team, maar bewees in 2021 dat hij het ook zonder ploeg kan. Ook hij groeit naar zijn topvorm die hij wil verzilveren in de Tour, al kan die Tour ook een rem zijn op hoe diep Van Aert wil gaan.

Ook Jordi Meeus trekt straks naar de Tour als sprinter voor BORA-hansgrohe en zal dus vol vertrouwen zitten. Ook Gerben Thijssen bewees al meermaals snelle benen te hebben en Thibau Nys zit dan weer in een goede vorm en verraste in de Baloise Belgium Tour met een derde plaats in de massasprint.

ONZE STERREN

*** Jasper Philipsen

** Wout van Aert, Remco Evenepoel

* Tim Merlier, Jordi Meeus, Gerben Thijssen