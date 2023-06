Michel Wuyts geeft nu al zijn duidelijke favoriet voor eindwinst in de Tour de France

De Tour staat voor de deur, zaterdag is het zover. En wie met het geel in Parijs zal staan is Michel Wuyts nu al zeker.

Tadej Pogacar viel op 23 april in Luik-Bastenaken-Luik en brak zijn pols op meerdere plaatsen. Sindsdien begon een race tegen de klok om klaar te geraken voor de Tour de France.

Maar Pogacar was in het Sloveens kampioenschap van afgelopen week duidelijk weer op niveau. Vingegaard domineerde dan weer in de Dauphiné, waar de concurrentie hem eigenlijk niets in de weg legde.

Pogacar en Vingegaard kwamen elkaar eigenlijk enkel in de Dauphiné tegen. "De krachtsverhoudingen waren voor mij klaar en duidelijk in Parijs-Nice, Pogacar stak er toen een eind bovenuit", zegt Wuyts bij Wuyts & Vlaeminck. De favoriet voor eindwinst in de Tour van Michel Wuyts is klaar en duidelijk: "Tadej Pogacar."