Twee keer in witte broek, twee keer prijs voor Remco Evenepoel: wereldkampioen onthult plannetje daarover

Remco Evenepoel verraste tijdens het Belgisch kampioenschap weer met zijn witte broek. En de wereldkampioen won opnieuw.

Een wereldkampioen in een witte broek, veel durven het niet aan. Maar Remco Evenepoel deed het dit jaar al twee keer. In Luik-Bastenaken-Luik deed Evenepoel het een eerste keer, ondanks het regenweer.

In het Belgisch kampioenschap deed Evenepoel het dus opnieuw. En Evenepoel won ook voor de tweede keer in die witte broek. En de plannen voor die witte broek waren al voor het seizoen gemaakt.

"Het was sowieso voor het seizoen al gepland om Luik en het BK in witte broek te rijden. Het is mooi dat ik er twee keer in win, maar laat ons zeggen dat het een toeval is", zei Evenepoel bij Sporza.

Ook op het WK?

Aangezien hij zo succesvol is in die witte broek is het misschien een idee om die ook in andere koersen te dragen, bijvoorbeeld het WK. "Dat zal in de basic Belgische kleuren worden, basic maar nog altijd mooi. Maar een witte broek zal niet mogen van Sven (Vanthourenhout, nvdr.) en Serge (Pauwels, nvdr.)."