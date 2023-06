Hét wielersimulatiespel Pro Cycling Manager / Tour De France 2023 levert opnieuw veel plezier op

We zijn er opnieuw klaar voor: de Tour de France 2023 gaat ons ook dit jaar veel leuks opleveren. Droomt u zelf soms van eeuwige roem? Dan hebben wij dé oplossing, want het ideale spel Pro Cycling Manager / Tour de France 2023 is ondertussen uitgekomen.

Ook dit jaar maakte men naar jaarlijkse gewoonte de wielrensimulaties Pro Cycling Manger 2023 en Tour De France 2023. Dat blijft een unieke mix van sportsimulatie, management en realtime racing, waarin spelers hun teams naar de top van het klassement moeten leiden. Nieuwe features Dit nieuwste deel kent opnieuw vele nieuwe features, waaronder een realistischer systeem om je eigen wielrenners te maken, slimmer gedrag van tegenstanders, een nieuw talentscoutsysteem en een verbeterde interface. Gesteund door meer dan 20 jaar aan expertise zijn er meer dan ooit verschillende races te bekijken, met dank ook aan @dayone_. We probeerden het spel zelf ook al eventjes uit en merkten op dat alles opnieuw dat tikkeltje waarheidsgetrouwer is geworden. Zowel qua visuals en truitjes, als van de manier waarop gevallen worden, als van hoe je meer en meer de ploegtactiek en individuele tacktiek kan finetunen. Realisme Dat blijft zorgen voor uren spelplezier. Een en anders is ook gebruiksvriendelijker geworden, waardoor het extra genieten is - ook van de makkelijkere interface. Het maakt van PCM / Tour de France 2023 een nieuwe must have in het lange rijtje aan games. Pogacar of Vingegaard? U kan het helemaal jouw richting laten opdraaien.