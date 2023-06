Jasper Philipsen blijft voor de Tour de France nog wat op de vlakte: "Dit is geen hoofddoel"

Jasper Philipsen is een van de topsprinters in de komende Tour de France en ook een van de kanshebbers om de groene trui mee naar huis te nemen. Al heeft hij aangegeven dat die trui geen hoofddoel is.

De 1e ambitie voor Jasper Philipsen in de Tour de France is een etappe te winnen. Vorig jaar won hij er 2, met onder meer ook de slotetappe naar de Champs-Elysées in Parijs. "Maar goed. Eéntje is geentje zeggen ze altijd en zelf wil je ook altijd meer. Al is dat in de Tour niet evident", vertelde Philipsen aan Humo. Voor het puntenklassement blijft Philipsen voor de Tour nog wat op de vlakte. "Voorlopig is het nog geen hoofddoel", aldus de Belg van Alpecin-Deceuninck. "Maar dat kan het nog worden." Philipsen vindt dat veel van Wout Van Aert zal afhangen: "Als hij er zijn zinnen op zet wordt het moeilijk. Van alle snelle mannen raakt hij het gemakkelijkst over de bergen. Al heeft hij wel al een paar keer aangegeven dat hij deze keer niet voor het groen gaat. Als dat zo is, stijgen mijn kansen."