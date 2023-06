Tadej Pogacar noemt Jonas Vingegaard als de Tour-favoriet en zegt ook waarom

Tadej Pogacar ziet zichzelf niet als de favoriet voor de Tour de France. Dat is volgens hem Jonas Vingegaard. De Sloveen verklaarde dat zijn pols nog altijd niet 100% is.

In 2022 draaide de Tour de France uit op een duel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Vingegaard won toen en een jaar later verwacht iedereen opnieuw een duel tussen de 2.

Pogacar ziet zichzelf niet als de grote favoriet. Dat is Vingegaard. "Hij was in de Dauphiné heel dominant en ik ben zelf nog herstellende van mijn blessure", vertelde Pogacar aan Het Laatste Nieuws.

Al heeft Pogacar wel vertrouwen: "Over mijn vorm mag ik niet klagen, maar we zullen zien hoe het in de Tour gaat. Ik ben gemotiveerd, heb vertrouwen en ben overtuigd van de sterkte van mijn ploeg. Het wordt een zwaar gevecht, maar ik start om te winnen."

Bij een val in Luik-Bastenaken-Luik liep Pogacar een breukje in zijn pols op. Sindsdien revalideerde hij en reed hij, op de Sloveense kampioenschappen na, geen enkele koers meer. "Ik hoop dat het verder goed geneest, want anders wordt het een zware maand. Bij bepaalde schokken ondervind ik er nog steeds last van. Mijn lichaam moet een beetje compenseren. Dus hij is zeker nog niet 100% zeker in orde."