Van der Poel laat zich uit over Philipsen én opvallend fenomeen: "Blijft ongelooflijk"

Mathieu van der Poel is klaar voor de Tour de France. Hij mikt zelf op een aantal ritten, maar wil ook zijn ploegmaat en goede vriend Jasper Philipsen helpen.

"Ik ben heel graag de lead-out voor Jasper Philipsen", aldus Mathieu van der Poel in de podcast Beyond The Athlete. "En ik denk ook dat ik een goede lead-out voor hem ben."

"Hij zegt gewoon dat ik mag aangaan en hij vindt dat niet erg. Het klikt gewoon goed tussen ons en het is al gebleken dat het succesvol is."

Goede vriend

"Hij is een van mijn goede vrienden. Een beste maat heb ik niet echt, maar ik heb wel een paar goede vrienden. Het klikt gewoon."

In de Tour de France zal moeten blijken hoevaak het goed klikt tussen de Nederlander en de Belg, want VDP kan heel belangrijk zijn voor Philipsen. Zeker in de strijd om het groen kan er altijd een klasbak bij.

De Nederlander liet zich ook uit over de sfeer rondom de koers: "In de Ronde van Italië was het bergop met de fans het strafste dat ik al meemaakte. Fanatieke en leuke supporters, de zee ging vaak open en dat is leuk als je aan het afzien bent."

"Het blijft ongelooflijk wel dat het altijd goed gaat. Duizenden mensen, je kan de renners aanraken en toch loopt er weinig fout. Op een of andere manier lukt het."