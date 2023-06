📷 Niet langer Trek-Segafredo: gloednieuwe naam en truitjes een feit voor ploeg van Stuyven en Nys, wel harde reacties

Jasper Stuyven koerst al sinds 2014 bij Trek-Segafredo. Hij was daar niet de enige Belg en Thibau Nys maakte er inmiddels ook deel van uit. Hun ploegnaam verandert nu naar Lidl-Trek.

Die naamswijziging stond al eventjes te gebeuren, maar wordt dus nog doorgevoerd nog voor het einde van het seizoen. Vanaf heden is Segafredo geen cosponsor meer en neemt supermarktketen Lidl de fakkel over als hoofdsponsor.

Lidl-Trek was de eerste ploeg die in Bilbao zijn persconferentie gaf in aanloop naar de Tour de France en onthulde daar de gloednieuwe truitjes. Ook met een filmpje op sociale media zet de ploeg zijn nieuwe, kleurrijke outfit netjes in de verf.

Een Alex Kirsch en Ellen van Dijk reageren best enthousiast. Niet iedereen is echter overtuigd: er kwamen online ook al enkele harde reacties. Vooral de impact van het Lidl-logo op het design wordt op de korrel genomen, elders valt de term 'vreselijk' zelfs. "Het gezicht van de renners vertelt het verhaal", klinkt het.

Welcome to our team @lidl. I'm already bouncing with excitement#LidlTreKitDay pic.twitter.com/ShmxHDkY8J — Ellen van Dijk (@ellenvdijk) June 28, 2023

As a rider, I'm not sure I'd even prefer wearing a Lidl-Trek National Championships kit over a UAE National Championships kit.



That Lidl logo absolutely destroys the design. 😂 #TDF2023 pic.twitter.com/Kojoolth07 — Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 28, 2023